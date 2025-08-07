Les entreprises suisses ont gardé le moral en juillet

Keystone-SDA

Les entrepreneurs helvétiques ont vu leur confiance se renforcer au mois de juillet, donc avant le coup de massue des droits de douane américains de 39%, selon le KOF. La situation des affaires comme les perspectives à brève échéance les rassurent davantage.

(Keystone-ATS) Le rapport périodique du Centre d’études conjoncturelles (KOF) zurichois paru jeudi souligne une hausse continue depuis avril et un moral supérieur à juillet 2024. Les catégories « autres services », commerce de gros et hôtellerie-restauration affichent les meilleures améliorations. Le moral du secteur des services financiers et des assurances s’est aussi revigoré mais plus légèrement.

Par contre, l’industrie manufacturière (exposée au marché américain) et la construction sont plus craintifs quant à l’avenir. Le commerce de détail et l’ingénierie de projet affichent de leur côté des perspectives détériorées. Pour ces deux dernières branches, les sondeurs parlent même de perspectives « un peu plus sombres » sur six mois.

« Les entreprises exportatrices fortement liées au marché américain ne se sont pas encore totalement remises du choc tarifaire d’avril », souligne le KOF. « Cependant, leurs plans de production ne sont plus aussi prudents qu’à l’époque. »

A la question de l’inflation, les 7000 entreprises du secteur privé interrogées penchent pour 1,1%. Elles prévoient que l’inflation des prix à la consommation sera plus faible au cours des douze prochains mois qu’elle ne l’a été jusqu’à présent. A plus long terme, soit cinq ans, ils optent pour 1,8%.