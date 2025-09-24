La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Les escaliers du funiculaire doivent être assainis à Fribourg

Les escaliers et remparts du funiculaire qui relie la Neuveville à la rue Saint-Pierre, à Fribourg, montrent une altération avancée. Les premiers seront inaccessibles dès le 6 octobre, et pour plusieurs mois, afin de permettre l’assainissement et la rénovation de l’ouvrage.

(Keystone-ATS) Le chemin couvert permettant de se rendre à pied en Basse-Ville depuis le haut de la route des Alpes, ou inversement, présente des faiblesses d’ordre structurel et, dans une moindre mesure, géologique, a indiqué mercredi la Ville de Fribourg. Le lieu n’a plus fait l’objet d’une intervention importante depuis 1980.

Une intervention, portant notamment sur la structure en béton, s’avère dès lors impérative et «relativement urgente», précise le communiqué. Le funiculaire, actuellement arrêté pour sa révision annuelle, sera à nouveau en fonction au lancement de la rénovation. Il le restera également durant toute la durée de l’intervention.

