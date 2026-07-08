Les Etats-Unis bombardent l’Iran, qui riposte contre ses voisins

Keystone-SDA

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Les Etats-Unis ont frappé plus de 80 cibles en Iran en riposte à des tirs iraniens sur des navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz. L'attaque a déclenché mercredi des représailles de Téhéran qui a dit avoir attaqué des bases américaines au Koweït et à Bahreïn.

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(Keystone-ATS) Washington a également rétabli ses sanctions économiques sur le pétrole iranien après les attaques de navires. Les deux camps s’accusent de violer leur protocole d’accord, signé le 17 juin pour mettre fin à la guerre déclenchée le 28 février par l’offensive américano-israélienne contre la République islamique.

Ce texte prévoit notamment la réouverture du détroit d’Ormuz – par où transitent en temps normal 20% du brut et du gaz liquéfié (GNL) mondial et dont la fermeture par Téhéran avait fait vaciller l’économie mondiale et flamber les prix – ainsi que la levée des sanctions américaines sur le pétrole iranien.

Trois navires ont été frappés en 24 heures dans le détroit d’Ormuz, a rapporté mardi l’agence de sécurité maritime britannique UKMTO. Le Qatar et l’Arabie saoudite ont imputé deux de ces attaques à l’Iran.

«Mesures décisives» de Téhéran

Dénonçant des «attaques iraniennes» et une «violation flagrante du cessez-le-feu», l’armée américaine a lancé une série de «frappes puissantes» contre l’Iran, affirmant avoir touché «plus de 80 cibles», dont «des systèmes iraniens de défense antiaérienne», a détaillé le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (CENTCOM) dans un communiqué.

L’Iran, où les médias ont fait état d’explosions mardi sur des sites proches du détroit d’Ormuz, a aussitôt mis en garde les Etats-Unis contre cette «violation» du protocole d’accord, prévenant qu’il «prendrait des mesures décisives pour protéger ses intérêts et sa sécurité nationale», dans une déclaration de son ministère des affaires étrangères.

Quelques heures plus tard, mercredi, les gardiens iraniens de la révolution ont annoncé avoir frappé 85 installations sur des bases militaires des Etats-Unis au Koweït et à Bahreïn, selon la télévision d’Etat.

«En première riposte» aux frappes américaines, «la marine et la force aérospatiale du corps des gardiens de la révolution islamique ont mené une opération conjointe à l’aide de missiles et de drones, frappant 85 installations militaires américaines stratégiques» et abattant un drone MQ-9, indique un communiqué diffusé par la télévision officielle Irib.

Hausse du cours du pétrole

Les sirènes d’alerte aérienne ont retenti à Bahreïn, a annoncé le ministère de l’intérieur de ce pays du golfe Persique, sans plus de détails. Et l’armée du Koweït a indiqué mercredi réagir à des attaques de drones et de missiles, sans préciser leur origine.

«Les agissements de l’Iran dans le détroit sont totalement inacceptables aux yeux des Etats-Unis et ne resteront pas impunis», avait déclaré un responsable gouvernemental américain sous le couvert de l’anonymat, après la publication d’un document par le ministère des finances interdisant les «nouvelles transactions» d’hydrocarbures iraniens à partir de mardi.

Dans ce contexte de tensions, le cours du baril de pétrole américain WTI avançait de 2,63% à 72,29 dollars à l’ouverture des marchés asiatiques.

La navigation avait repris dans le détroit d’Ormuz à la suite de la signature du protocole d’accord, malgré quelques incidents. A la fin juin, accusant l’Iran d’avoir ciblé deux navires, les Etats-Unis avaient bombardé le pays, qui avait riposté en ciblant des voisins, le Koweït et Bahreïn. Washington et Téhéran s’étaient ensuite mis d’accord pour cesser ces hostilités.

Mise en cause «inacceptable»

L’Arabie saoudite a condamné mardi «le ciblage par la République islamique d’Iran du pétrolier saoudien Wedyan» qui transitait dans le détroit d’Ormuz, ainsi que celui «du méthanier qatari Al-Rakayyat», dénonçant «une atteinte à la sécurité de la navigation internationale et à la sécurité des approvisionnements énergétiques mondiaux».

Selon le CENTCOM, les navires ciblés sont le Al-Rakayyat battant pavillon des îles Marshall, le Wedyan battant pavillon saoudien et le Cyprus Prosperity, battant pavillon libérien.

Le Qatar avait annoncé avoir convoqué le chargé d’affaires iranien, exigeant «des explications sur cette attaque». Le porte-parole du ministère iranien des affaires étrangères a dénoncé pour sa part une mise en cause «inacceptable» de la part du Qatar.

Sans les attribuer, l’agence UKMTO a également signalé mardi deux autres incidents: un pétrolier touché par un projectile non identifié, subissant «des dommages structurels», et un navire-citerne frappé par un drone d’origine inconnue.

L’Iran exclut, en dépit de l’opposition des Etats-Unis, tout retour à la situation d’avant-guerre, quand le passage du détroit était gratuit, et menace les navires tentés de contourner le seul itinéraire qu’il a autorisé le long de ses côtes.