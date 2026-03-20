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Les Etats-Unis enquêtent sur la Suisse pour pratiques commerciales déloyales

Keystone-SDA

Les États-Unis ont ouvert deux enquêtes contre la Suisse pour pratiques commerciales déloyales. Selon sa porte-parole, le Conseil fédéral a été informé par écrit par le représentant américain au commerce.

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1 minute

(Keystone-ATS) Les États-Unis ont ouvert deux enquêtes en vertu de la section 301 de la loi américaine sur le commerce («Trade Act»), a déclaré vendredi à Berne la porte-parole du Conseil fédéral, Nicole Lamon, lors d’une conférence de presse. La Suisse a reçu deux lettres du représentant au commerce, a-t-elle ajouté en réponse à une question de l’agence de presse Keystone-ATS.

Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) a procédé à une première analyse. Selon Mme Lamon, le Conseil fédéral s’est penché vendredi sur la question et a discuté des options possibles pour la suite de la procédure. Aucune décision n’a été prise.

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