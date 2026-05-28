Les Etats-Unis frappent l’Iran qui vise une base américaine

Keystone-SDA

Les Etats-Unis ont abattu quatre drones iraniens et mené des frappes sur une base au sol dans le sud de l'Iran dans la nuit de mercredi à jeudi. Les opérations ont entraîné des représailles de Téhéran qui a visé une base américaine dans la région.

4 minutes

(Keystone-ATS) Quatre drones d’attaque qui représentaient une «menace autour du détroit d’Ormuz» ont été abattus, a affirmé un responsable américain sous couvert d’anonymat. L’armée américaine a aussi frappé «une station de contrôle au sol à Bandar Abbas qui menaçait de lancer un cinquième drone», a-t-il ajouté.

«Ces actions étaient mesurées, uniquement défensives et menées avec l’intention de maintenir le cessez-le-feu», a-t-il affirmé.

Les médias iraniens avaient auparavant rapporté trois fortes explosions près de Bandar Abbas, ville portuaire sur le détroit stratégique d’Ormuz, vers 01h30 jeudi.

Attaque de missiles au Koweït

En représailles, les gardiens iraniens de la révolution ont annoncé jeudi avoir visé une base américaine. Ils n’ont pas précisé laquelle, mais de son côté, l’armée koweïtienne a annoncé jeudi faire face à «des attaques menées par des missiles et des drones».

Les forces iraniennes ont par ailleurs effectué des tirs de semonce à l’intention de quatre navires qui tentaient de franchir le détroit d’Ormuz, a indiqué jeudi la télévision d’Etat (Irib), sans fournir de détails sur le type de navires ni sur leur nationalité.

Ces incidents sont les plus sérieux depuis la trêve entrée en vigueur depuis le 8 avril, après plus d’un mois de frappes israélo-américaines qui ont fait des milliers de morts.

Bombardements et combats se poursuivent par ailleurs au Liban, malgré un autre cessez-le-feu théoriquement en vigueur depuis le 17 avril. L’armée israélienne a annoncé jeudi avoir frappé des cibles du mouvement chiite pro-iranien Hezbollah à Tyr, dans le sud du pays, un jour après avoir averti qu’elle considérait comme une «zone de combat» tout le territoire situé au sud du Zahrani, fleuve s’écoulant à une quarantaine de kilomètres au nord de la frontière entre Israël et le Liban.

Négociations laborieuses

Les négociations entre l’Iran et les Etats-Unis pour mettre un terme au conflit sont laborieuses, et le détroit d’Ormuz reste verrouillé par l’Iran, ce qui a renchéri l’or noir et fait vaciller l’économie mondiale.

Mercredi, le président américain Donald Trump a une nouvelle fois agité la menace d’une reprise des hostilités. L’Iran «veut vraiment conclure un accord. Ils n’y sont pas encore. Nous ne sommes pas satisfaits, mais nous finirons par l’être […] Ou alors nous devrons simplement finir le travail», a-t-il dit.

Dans les échanges boursiers matinaux jeudi en Asie, le baril de Brent de la mer du Nord, principale référence internationale, progressait de près de 2% pour s’établir à 96,13 dollars, tandis que le West Texas Intermediate (WTI), référence américaine du pétrole brut, gagnait 1,75% à 90,23 dollars le baril.

Sanctions américaines

Mercredi, le trésor américain a annoncé des sanctions à l’encontre de l’autorité iranienne du détroit du golfe Persique, la nouvelle agence de Téhéran chargée de percevoir les droits de passage à Ormuz.

Téhéran cherche à obtenir le déblocage de 24 milliards d’avoirs gelés à l’étranger, «avec mise à disposition de la moitié dès l’annonce du protocole d’accord», selon l’agence de presse iranienne Isna.

C’est un des principaux points de contentieux, aux côtés du volet nucléaire que l’Iran souhaite aborder dans un second temps.

Les Etats-Unis réclament la destruction de son stock d’uranium hautement enrichi, dont le sort est incertain. Téhéran dément de son côté vouloir se doter de la bombe atomique.