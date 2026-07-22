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Les Etats-Unis ont lancé une nouvelle série de frappes en Iran

Keystone-SDA

L'armée américaine a annoncé mercredi avoir lancé une nouvelle série de frappes contre des cibles militaires en Iran. Il s'agit de la douzième nuit consécutive de bombardements américains.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «La mission se poursuivra afin de réduire davantage la capacité de l’Iran à menacer les marins civils et les navires commerciaux transitant dans les eaux» du détroit d’Ormuz, a écrit le commandement américain pour le Moyen-Orient (CENTCOM) sur le réseau social X.

A chaque attaque de navire dans le détroit d’Ormuz, au coeur des tensions entre Téhéran et Washington, les Etats-Unis répliqueront par des frappes sur des infrastructures civiles iraniennes, avait averti peu avant le président américain Donald Trump.

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