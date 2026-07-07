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Les Etats-Unis réinstaurent leurs sanctions sur le pétrole iranien

Keystone-SDA

Les Etats-Unis ont réinstauré mardi leurs sanctions économiques sur le pétrole iranien en raison des actions "totalement inacceptables" de Téhéran à Ormuz, selon un responsable américain, au moment où plusieurs navires ont été attaqués dans le détroit.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) «Les agissements de l’Iran dans le détroit sont totalement inacceptables aux yeux des Etats-Unis et ne resteront pas impunis», a commenté un responsable gouvernemental américain auprès de l’AFP, sous le couvert de l’anonymat.

Le ministère américain des Finances, qui gère les sanctions, venait de publier un document interdisant les «nouvelles transactions» d’hydrocarbures iraniens à compter du jour même.

Il s’agit d’un brusque revirement: fin juin, Washington avait suspendu jusqu’au 21 août son embargo sur le pétrole iranien dans le cadre du protocole d’accord avec Téhéran visant à mettre fin aux hostilités au Moyen-Orient.

La guerre a été déclenchée fin février par des bombardements israélo-américains sur l’Iran. La République islamique avait riposté en frappant Israël et des intérêts américains dans les pays du Golfe, mais aussi en bloquant la navigation dans le très stratégique détroit d’Ormuz, ce qui a fait flamber les prix du pétrole, depuis retombés.

Le protocole d’accord prévoyait la reprise du trafic maritime dans le détroit, où plusieurs navires ont récemment subi des attaques. Le Qatar et l’Arabie saoudite ont imputé à Téhéran la responsabilité de deux d’entre elles.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï, a qualifié les accusations du Qatar – qui a convoqué le chargé d’affaires iranien pour protester – de «discutables, contraires au principe de bon voisinage» et «inacceptables», a rapporté l’agence de presse officielle iranienne Irna.

Le document publié mardi par les autorités américaines permet aux transactions conclues après le 21 juin d’être finalisées. La date limite est le 17 juillet.

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