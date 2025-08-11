Les Etats-Unis veulent une rencontre Trump-Poutine-Zelensky

Keystone-SDA

Les Etats-Unis travaillent à "programmer" une rencontre entre Donald Trump et ses homologues russe Vladimir Poutine et ukrainien Volodymyr Zelensky. Les alliés européens de l'Ukraine poussent pour la présence de M. Zelensky au sommet américano-russe en Alaska.

(Keystone-ATS) « L’un des blocages les plus importants est que Vladimir Poutine a dit qu’il ne s’assiérait jamais avec (Volodymyr) Zelensky, le dirigeant ukrainien, et le président (Trump) a réussi à changer cela », a affirmé dimanche le vice-président américain JD Vance lors d’un entretien avec la chaîne conservatrice Fox News, diffusé dimanche.

Désormais, a-t-il ajouté, l’administration américaine travaille à « programmer (le moment où) ces trois dirigeants pourraient s’asseoir et discuter de la fin de ce conflit » en Ukraine.

Les dirigeants de l’Union européenne et de puissances du Vieux continent ont encore insisté dimanche pour que Kiev soit partie prenante aux négociations américano-russes, à quelques jours du sommet prévu vendredi entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska.

« Réunion extraordinaire » lundi

Et Volodymyr Zelensky, qui ne participera donc pas en principe à ce sommet, a exhorté ses alliés européens, notamment la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni, également écartés des pourparlers, à définir une approche commune. Une « réunion extraordinaire » en visioconférence est d’ailleurs programmée lundi entre des ministres des Affaires étrangères de pays de l’UE et leur homologue ukrainien.

L’ambassadeur des Etats-Unis auprès de l’Otan, Matthew Whitaker, a de son côté laissé entendre dimanche que le président ukrainien pourrait assister au sommet.

« Oui, je pense sans aucun doute que c’est possible », a répondu le diplomate américain auprès de l’Alliance atlantique, qui était interrogé par la télévision CNN sur une éventuelle présence du chef de l’Etat ukrainien en Alaska.

« Il ne peut assurément pas y avoir d’accord si toutes les parties impliquées n’y ont pas souscrit. Et, évidemment, la priorité absolue est de parvenir à la fin de la guerre », a argumenté M. Whitaker.

Mais au final, ce sera à Donald Trump de décider, a prévenu son ambassadeur à l’Otan.

« S’il estime qu’inviter Zelensky est le meilleur scénario, alors il le fera », a-t-il assuré.

Mais « aucune décision n’a été prise », a souligné l’ancien procureur fédéral.