Les Etats-Unis vont imposer de nouvelles sanctions contre l’Iran

2 minutes

(Keystone-ATS) Les Etats-Unis vont imposer de nouvelles sanctions contre l’Iran après l’attaque lancée contre Israël le week-end dernier, a annoncé mardi la Maison-Blanche. Washington “s’attend” à ce que ses alliés en fassent de même.

“Dans les prochains jours, les Etats-Unis vont imposer de nouvelles sanctions visant l’Iran, dont ses programmes de drones et missiles”, son corps des gardiens de la révolution et son ministère de la défense, a détaillé dans un communiqué Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale.

“Ces nouvelles sanctions, ainsi que d’autres mesures, vont poursuivre la pression continue exercée sur l’Iran afin d’endiguer et de détériorer ses capacités militaires”, a ajouté M. Sullivan.

Il a également fait savoir que les forces armées américaines vont s’attacher à hausser leur niveau de préparation pour faire face à d’éventuelles nouvelles frappes de drones et missiles venues d’Iran.

“Nous nous attendons à ce que nos alliés et partenaires nous suivent rapidement avec leurs propres sanctions”, relève encore le communiqué de Washington, ce qui semble être en marche du côté de Bruxelles.

Centaines de sanctions

“L’idée est d’élargir le régime [de sanctions] existant contre les drones iraniens”, a déclaré de son côté le chef de la diplomatie de l’UE Josep Borrell, à l’issue d’une réunion extraordinaire, en visioconférence, des ministres des affaires étrangères de l’UE.

L’Iran a lancé des centaines de drones et de missiles en direction du territoire israélien dans la nuit de samedi à dimanche, en riposte à une frappe, le 1er avril, sur l’annexe consulaire de l’ambassade iranienne à Damas, en Syrie, attribuée à Israël.

La presque totalité des missiles et drones ont été détruits avant de toucher le territoire israélien. Il s’agissait de la première attaque directe de l’Iran contre Israël. L’armée israélienne a prévenu mardi que l’Iran ne sortirait “pas indemne” de cette attaque sans précédent.

“Depuis trois ans, en plus des sanctions liées aux drones et missiles, les Etats-Unis ont sanctionné plus de 600 individus et entités liées au terrorisme et au financement du terrorisme par le régime iranien” et les divers mouvements qui lui sont liés dans la région, a précisé Jake Sullivan.