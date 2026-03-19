Les exportations de la Suisse se sont repliées en février

Keystone-SDA

Après une entame d'année contrastée, le commerce extérieur de la Suisse a fléchi en février. Alors que les exportations sont reparties à la baisse, se contractant de 2,7% sur un mois, les importations ont subi un 4e recul consécutif depuis novembre.

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(Keystone-ATS) Seuls les envois vers les Etats-Unis ont progressé pendant le mois sous revue. Les exportations désaisonnalisées se sont ainsi affaiblies de 2,7% à 22,21 milliards de francs, indique jeudi l’Office fédéral de la douane et de la sécurité aux frontières (OFDF). En termes réels, soit corrigés de l’inflation, le tassement s’est limité à 0,3%. Les envois de la Suisse se sont ainsi affichés à leur plus bas niveau depuis mars 2024, poursuivant sur dix mois une évolution plate.

Les importations ont de leur côté flanché de 8,3% sur un mois à 17,8 milliards de francs. Hors inflation, la baisse a atteint 5,1%. Ces dernières ont ainsi nettement accentué leur repli affiché depuis octobre 2025. L’excédent de la balance commerciale a lui affiché un 2e mois consécutif de hausse, s’étoffant de quelque 1 milliard à 4,44 milliards.