Les fonctionnaires devront faire un effort, estime le National

Keystone-SDA

Les employés fédéraux ne devraient avoir le droit qu'à une compensation très partielle du renchérissement l'année prochaine. Alors que le Conseil fédéral avait prévu un taux de 0,5%, le National l'a abaissé jeudi à 0,1% dans le cadre des débats sur le budget 2026.

3 minutes

(Keystone-ATS) La proposition du Conseil fédéral est généreuse alors que le renchérissement est actuellement nul, a fait valoir Reto Nause (C/BE). Ces dernières années, le personnel fédéral n’a pas eu droit à la compensation complète du renchérissement, a opposé Tamara Funiciello (PS/BE). Les conditions de travail de ces employés ont déjà été détériorées ces dernières années, a complété Felix Wettstein (Vert-e-s/SO).

La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter a, elle aussi, plaidé contre cette baisse. Les négociations avec les partenaires sociaux ont été ardues. Il s’agit de laisser une certaine marge de manoeuvre au Conseil fédéral en tant que partenaire social, a-t-elle souligné. Et d’ajouter que le personnel fédéral sera aussi mis à contribution avec le programme d’allègement. En vain.

Mardi le Conseil des Etats est allé encore plus loin et a biffé l’entier des moyens dévolus à la compensation du renchérissement.

Coupe dans les dépenses propres

Le National a aussi avalisé des coupes dans les charges de divers départements et unités administratives de la Confédération. Il ne s’agit pas de faire des économies, mais de freiner la hausse des dépenses et des effectifs, ont souligné plusieurs orateurs bourgeois.

Suivant une proposition de Lars Guggisberg (UDC/BE), le National a accepté par 99 voix contre 88 de s’aligner sur le Conseil des Etats et de couper quelques six millions dans les dépenses propres de la Confédération.

Le Tribunal administratif fédéral a lui échappé de justesse à une coupe (-2 millions), contrairement à la Chancellerie fédérale (-0,5 million) et au Préposé fédéral à la protection des données (-0,7 million). Si l’UDC a été suivie sur ces points, elle n’est pas parvenue à imposer d’autres coupes.

«Augmentation inexorable» des charges

Dénonçant «l’augmentation inexorable» des charges, le parti aurait voulu tailler encore davantage. Quelque 40’000 personnes travaillent à la Confédération. C’est plus qu’aux CFF, à La Poste ou chez UBS, a souligné Lars Guggisberg (UDC/BE).

Le parti proposait notamment de réduire de moitié les moyens alloués au Secrétariat d’Etat aux migrations. En tout, ses onze propositions auraient permis des économies de près de 600 millions de francs, a relevé Thomas Stettler (UDC/JU).

Les débats se poursuivront lundi prochain.