Les fonctionnaires offrent plus de quatre tonnes de vêtements

Keystone-SDA

Plus de quatre tonnes de vêtements et de chaussures ont été données au Vestiaire social dans le cadre de la collecte de vêtements organisée par la fonction publique genevoise en 2025. Un record qui s'explique notamment par la participation de partenaires de l'Etat de Genève.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) L’édition 2025 a permis de récolter 4192 kilos de vêtements et de chaussures, soit 1128 kilos de plus qu’en 2024, où un peu plus de trois tonnes avaient été collectées, a indiqué mardi le Département de la cohésion sociale (DCS) dans un communiqué. L’opération, qui a eu lieu en fin d’année avec 37 points de collecte, était la quatrième du genre.

«Le résultat de cette édition illustre la force d’un engagement partagé au service des personnes en situation de précarité», a salué le conseiller d’Etat Thierry Apothéloz, en charge du DCS. Pour le Vestiaire social, géré par le Centre social protestant, Caritas Genève et la Croix-Rouge genevoise, ces dons constituent un apport essentiel, a relevé sa responsable, Typhaine Guihard. L’an passé, l’espace a assuré près de 14’500 distributions.

