Les gens du voyage seront accueillis à Charrat

L'aire d'accueil dévolue aux gens de voyage en Valais va être déplacée. Dans sa réponse à plusieurs interpellations du Grand Conseil,, le gouvernement valaisan a confirmé, mercredi "qu'une nouvelle aire de transit verra le jour à Charrat," au plus tôt, en 2028.

(Keystone-ATS) Actuellement, la Suisse romande compte trois aires de transit pour les gens du voyage: à Martigny, Rennaz (VD) et une provisoire à La Vue-des-Alpes (NE). La structure de Martigny sera bientôt fermée et remplacée par une structure d’accueil située à Charrat, à proximité des locaux de la police cantonale.

«La mise à l’enquête est prévue pour cette année pour une mise en service en 2028, sous réserve de l’absence d’opposition», précise le Conseiller d’Etat, Stéphane Ganzer dans sa réponse écrite à une interpellation de députés du Centre du Valais romand. «Cette aire de transit, qui demande des travaux et des investissements non négligeables, devrait être la seule place officielle du canton pour les prochaines années.»

Un effort national sur la question

Dans tous les cas, la création d’une autre aire impliquerait la coopération et l’approbation de la commune concernée. «Avant d’envisager la création de nouvelles aires d’accueil sur son territoire, le Valais attend de 19 autres cantons suisses qu’ils assument également leur part dans l’accueil des communautés étrangères de gens du voyage», rappelle le gouvernement cantonal.

Toute autre installation sauvage est et restera non autorisée en Valais. «L’expérience passée a en effet démontré que ces situations conduisaient à des relations très tendues avec la population, ce qui est absolument à éviter», a encore précisé Stéphane Ganzer.

Pas la moindre amende

Une interpellation de l’UDC du Valais romand a voulu connaître le montant qu’aura coûté le blocage de dizaines de caravanes de gens du voyage, le 15 avril dernier à la hauteur de Saint-Maurice. Aucune somme n’a été articulée par le Conseil d’Etat, en lien avec le déploiement du plan COBRA.

Le député UDC Alexandre Cipolla a interpellé Stéphane Ganzer, mercredi au Grand Conseil. Le député chablaisien a voulu connaître les bases légales en vigueur et pourquoi une plainte pénale systématique n’est pas été déposée en pareil cas.

«Dans le cas qui nous occupe, cela a fait partie des négociations de la police cantonale», a souligné le conseiller d’Etat, pas encore en fonction au moment des faits. «Il ne s’agit pas d’une systématique en la matière.» Et de préciser: «dans le cas présent, il n’y a eu ni amende, ni poursuite.»