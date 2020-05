Les guides vont pouvoir reprendre leur activité dès mercredi de manière "partielle, raisonnée" et en respectant les gestes barrière afin d'éviter la propagation du coronavirus, s'est réjoui mardi soir le Syndicat National des Guides de Montagne (SNGM).

Le préfet de Haute-Savoie a "confirmé que, sur instruction du Ministère des Sports, la reprise des activités professionnelles des guides est autorisée partiellement", a écrit le SNGM dans un communiqué. "Mais le document ministériel concerne bien toute la France", a précisé à l'AFP le président du SNGM Christian Jacquier.

L'instruction du ministère des Sports, envoyée lundi soir à tous les préfets, concerne notamment les Etablissements d'activités physiques et sportives (EAPS), dont font partie les quelque 1800 guides de haute-montagne et 3000 accompagnateurs en montagne.

"L'objectif premier est bien la reprise d'une activité (...) pour les guides de haute montagne en respectant les normes sanitaires, la distanciation physique et les gestes barrière tout en impactant le moins possible l'environnement, accompagnée d'une gestion responsable des déchets contaminés (masques, lingettes etc.)", a souligné le syndicat.

Le SNGM va aussi "étudier des suivis sanitaires, ainsi que des recommandations à destination de nos professionnels activité par activité (escalade, alpinisme, via ferrata, canyoning, rando glaciaire etc)".

Les refuges restant fermés, le préfet de Haute-Savoie a précisé que les sports de montagne "exposant les pratiquants à un risque particulier devront se dérouler à la journée, sans nuitées organisées en montagne ou dans les abris de secours".

