Les Hinduja acquittés de l’accusation de traite d’êtres humains

Keystone-SDA

1 minute

(Keystone-ATS) Les quatre membres de la richissime famille indienne Hinduja ne se sont pas rendus coupables de traite d’êtres humains. Le Tribunal correctionnel de Genève les a acquittés vendredi de ce chef d’accusation. Ils ont en revanche été condamnés pour usure par métier.

Le tribunal a considéré que les employés de maison indiens au service de la famille Hinduja dans la maison qu’elle possède à Cologny n’ont pas été contraints à venir travailler en Suisse. En revanche, ils percevaient des salaires dérisoires, même en tenant compte du fait qu’ils étaient nourris et logés.

Pour les juges, la famille Hinduja a abusé de manière caractérisée de la situation de faiblesse de ces employés indiens, qui étaient pour certains illettrés.

Le patriarche Prakash Hinduja (79 ans) et sa femme Kamal (75 ans) ont été condamnés à quatre ans et demi de prison. Leur belle-fille Narmarat et leur fils Ajay ont écopé de quatre ans de prison.

Les prévenus n’ont pas assisté à l’audience de jugement.