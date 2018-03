Le dernier «blanchissage» pour la Suisse remontait à février avec un 3-0 contre l'Autriche, à Coire. Mais la Norvège constituait un adversaire d'un autre calibre. Les Scandinaves ont certes livré un très grand match sur le plan physique, mais ils ont buté sur des Suisses parfaitement maîtres de la situation. Dans l'euphorie de la victoire, Ralph Krueger, le coach suisse, ne se montrait pas avare de compliments envers ses joueurs. «La Suisse est une des seules nations qui parvient à mixer le jeu physique des Nord-Américains avec la technique européenne» expliquait-il. Une affirmation qu'il s'agira de vérifier contre des adversaires de pointe du groupe A. La Suisse a donc parfaitement su gérer le match sur le plan tactique. Mais jamais les Helvètes ne se sont lancés dans des attaques qui auraient pu mettre en péril leur défense. Ainsi, Lars Weibel, qui effectuait son retour après plus de cinq ans d'absence, a passé un après-midi assez tranquille. Ne s'interposant avec brio que face à Skroder à la 12e minute, lors de la première véritable occasion du match. Et cet arrêt n'a fait que renforcer la confiance des Suisses. Ils allaient défininivement prendre l'ascendant sur leur adversaire en ouvrant la marque par Fischer à la 18e minute. Reichert l'imitait lors du tiers médian. Enfin le but de la sécurité tombait à la 46e minute par l'intermédiaire de Jenni, qui reprenait directement une magnifique passe de Crameri. Les Suisses, qui ne peuvent compter sur Sandro Rizzi victime d'une commotion cérébrale, affronteront ce vendredi la Biélorussie pour son deuxième match. swissinfo avec les agences

Les hockeyeurs suisses brillent d'entrée de jeu 14. décembre 2000 - 18:09 Les Suisses ont parfaitement entamé le tournoi international de Trencin en Slovaquie. Ils se sont imposés 3-0 contre la Norvège pour leur premier match. Face à cet adversaire du groupe A, les protégés de Ralph Krueger ont marqué un but par tiers-temps. Le dernier «blanchissage» pour la Suisse remontait à février avec un 3-0 contre l'Autriche, à Coire. Mais la Norvège constituait un adversaire d'un autre calibre. Les Scandinaves ont certes livré un très grand match sur le plan physique, mais ils ont buté sur des Suisses parfaitement maîtres de la situation. Dans l'euphorie de la victoire, Ralph Krueger, le coach suisse, ne se montrait pas avare de compliments envers ses joueurs. «La Suisse est une des seules nations qui parvient à mixer le jeu physique des Nord-Américains avec la technique européenne» expliquait-il. Une affirmation qu'il s'agira de vérifier contre des adversaires de pointe du groupe A. La Suisse a donc parfaitement su gérer le match sur le plan tactique. Mais jamais les Helvètes ne se sont lancés dans des attaques qui auraient pu mettre en péril leur défense. Ainsi, Lars Weibel, qui effectuait son retour après plus de cinq ans d'absence, a passé un après-midi assez tranquille. Ne s'interposant avec brio que face à Skroder à la 12e minute, lors de la première véritable occasion du match. Et cet arrêt n'a fait que renforcer la confiance des Suisses. Ils allaient défininivement prendre l'ascendant sur leur adversaire en ouvrant la marque par Fischer à la 18e minute. Reichert l'imitait lors du tiers médian. Enfin le but de la sécurité tombait à la 46e minute par l'intermédiaire de Jenni, qui reprenait directement une magnifique passe de Crameri. Les Suisses, qui ne peuvent compter sur Sandro Rizzi victime d'une commotion cérébrale, affronteront ce vendredi la Biélorussie pour son deuxième match. swissinfo avec les agences