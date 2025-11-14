Les horaires atypiques feront l’objet d’une étude à Fribourg

Keystone-SDA

Les députés fribourgeois ont accepté un postulat s'intéressant aux difficultés rencontrées par les parents devant composer avec des horaires atypiques. Le Conseil d'Etat soutient la démarche pour répondre à ce qui constitue un "casse-tête" pour l'équilibre entre vie professionnelle et familiale.

2 minutes

(Keystone-ATS) Le postulat a été voté vendredi par 77 voix contre 18 et 1 abstention, les refus émanant notamment des rangs de l’UDC. «Tout un pan de notre économie est touché par le phénomène», a déploré la députée centriste Anne Meyer Loetscher, l’une des coauteurs du postulat avec son collègue de parti Bojan Konstantin Seewer.

Il s’agit aussi de cibler les activités où la pénurie de personnel est la plus grande, a ajouté l’élue broyarde. «Un examen approfondi conduira à déterminer la pertinence des choses», a dit le conseiller d’Etat Philippe Demierre, chargé de la santé et des affaires sociales, afin de «mettre des mots sur des situations concrètes».

Large palette

Dans leurs explications, les deux auteurs ont mis en avant la difficulté, pour les parents dont les horaires de travail sont atypiques, de concilier la vie professionnelle et la vie familiale. Ces horaires incluent le travail de nuit, en soirée, les week-ends ou des horaires irréguliers.

Le postulat indique encore que certains secteurs d’activité, comme la santé, l’hôtellerie et la restauration, qui souffrent par ailleurs d’une pénurie de main-d’œuvre, sont particulièrement concernés par les horaires atypiques. Ici, «la flexibilité requise met à mal l’objectif de conciliation», relève le texte.

Les deux députés ont développé enfin trois pistes étatiques pour venir en aide aux familles: soutenir davantage les structures d’accueil, soulager financièrement les personnes concernées et sensibiliser les acteurs économiques et sociaux aux enjeux des horaires atypiques, au moyen d’une campagne d’information.