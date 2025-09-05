La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Les HUG mandatent un audit suite à des propos discriminatoires

Keystone-SDA

La direction des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) a été alertée au sujet de propos racistes qui auraient été tenus au sein du Département de réadaptation et gériatrie. Prenant cette situation très au sérieux, les HUG ont mandaté un audit externe pour établir les faits et analyser le contexte.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Les résultats sont attendus à la fin de mois, selon une porte-parole des HUG, qui confirmait vendredi une information de la Tribune de Genève. Selon le quotidien, le syndicat SIT a aussi reçu plusieurs messages anonymes relatant des propos inadéquats.

Les HUG ont un programme de promotion de l’égalité, de l’inclusion et de lutte contre toutes les formes de discrimination, de sexisme et de violence. Il n’y a pas de place pour la discrimination aux HUG, a insisté la porte-parole.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
34 J'aime
66 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Aylin Elçi

Souhaiteriez-vous savoir si vous êtes à risque de contracter une maladie et pour quelles raisons?

À quel stade voudriez-vous savoir si vous êtes à risque de contracter une maladie et avez-vous déjà rencontré des problèmes liés à un diagnostic? Racontez-nous votre histoire.

Participez à la discussion
1 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
11 J'aime
11 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision