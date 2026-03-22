Les jets d’eau de la Place fédérale seront remis en marche lundi

Keystone-SDA

Avec l'arrivée du printemps, les jets d'eau de la Place fédérale à Berne vont redémarrer lundi à 11h00 jusqu'au mois d'octobre. Cette installation constitue une attraction de la ville très appréciée de la population et des touristes.

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(Keystone-ATS) Le jeu d’eau avec les 26 buses fonctionnera tous les jours de 11h00 à 23h00 sauf lors du marché et lorsque la Place fédérale sera occupée par des manifestations, a indiqué la Ville de Berne. Durant des décennies, cet emplacement avait été utilisé comme parking avant sa nouvelle affectation en 2004.

Du printemps à l’automne, le jeu d’eau est un point d’attraction apprécié dans la ville fédérale. Dès que l’eau jaillit, jusqu’à une hauteur de quatre mètres, les enfants n’hésitent pas à courir entre les fontaines, en particulier les journées de fortes chaleurs.