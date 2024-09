Les Journées du Patrimoine 2024 consacrées aux “réseaux”

(Keystone-ATS) Les 31e Journées européennes du patrimoine se déroulent ce week-end en Suisse. Elles sont consacrées aux “réseaux”. Les quelque 400 activités proposées montrent d’où vient notre héritage culturel et comment les mises en réseau façonnent notre patrimoine.

Cela fait des millénaires que des personnes de cultures et d’origines différentes se rencontrent et échangent des biens, des idées ou des pratiques culturelles, explique le Centre national d’information sur le patrimoine culturel (NIKE) dans son dernier bulletin.

Routes, ponts, cols, chemins de fer, “les infrastructures ont largement contribué à faire de la Suisse, jadis parent pauvre de l’Europe, la Suisse prospère que nous connaissons”, ajoute-t-il.

Les “réseaux” se manifestent aussi dans la circulation de personnes qui interagissent en apportant de nouveaux matériaux, savoir-faire, connaissances scientifiques et conceptions du monde, explique le canton de Genève.

Les Transports publics (TPG) et les services industriels genevois (SIG) proposeront ainsi parcours historiques et visites architecturales de leurs bâtiments emblématiques. Indispensables pour passer d’une rive à l’autre, ponts, passerelles et autres ouvrages d’art pourront être explorés, à pied ou à vélo.

Ponts et sentiers

En Valais, ces journées permettront de découvrir notamment l’histoire du Pont du Diable à Loèche et celle des échanges commerciaux avec l’Italie à Evolène et à Saillon. Seront également présentées les restaurations de la voie historique du Col du Lein.

A cette occasion, la Société d’histoire de l’art en Suisse (SHAS) publiera, en collaboration avec le canton, un livre consacré aux ponts sur le Rhône. Ce guide bilingue présente une vingtaine d’ouvrages emblématiques du XVe siècle à nos jours. Son auteur, l’architecte Philippe Mivelaz, sera présent sur le site de la porte du Scex à Vouvry pour une présentation du pont métallique de 1905.

Dans le canton de Berne, on pourra notamment découvrir le chemin romain vers Bellelay qui passe par le col du Pierre-Pertuis. A Aarberg, Berne et Sutz-Lattrigen, le public peut suivre les traces de l’exil des Huguenots et des Vaudois en Suisse et vers l’Allemagne.

Vaud invite à “apprendre l’histoire façonnée par les chemins et les frontières”, à travers balades, conférences et fouilles à Romainmôtier. Dans le Lavaux, c’est un autre réseau, celui des murs et des terrasses soutenant les vignes qui sera mis en valeur.

Un château en fête

Le public pourra également remonter le temps sur le réseau des cours d’eau neuchâtelois au Landeron ou marcher le long de l’étape singinoise du chemin de Saint-Jacques de Compostelle, de Schwarzenbourg à Fribourg, sur l’ancienne “Fryburgstrasse”.

Des bâtiments seront également mis à l’honneur, notamment le château de Delémont. L’ancienne résidence des princes-évêques de Bâle célèbre ses 300 ans durant deux week-ends (7-8 et 14-15 septembre) avec visites guidées, concerts, conférences et expositions.

D’autres édifices seront en vedette, dont le centre des congrès de Bienne (BE), l’ancienne loge maçonnique “La Régénérée” et l’église des Cordeliers au coeur de Fribourg, le Lycée Blaise-Cendrars de La Chaux-de-Fonds (NE) ou encore d’anciens grands hôtels du Lac Léman et du Lac de Joux (VD).

Un monde instable

Ces Journées ne visent pas seulement à souligner les influences multiples qui ont façonné le patrimoine bâti et le patrimoine culturel immatériel, précise le NIKE. Elles doivent aussi permettre de réfléchir à la manière de préserver et de façonner notre patrimoine culturel dans un monde globalisé et instable.

Les Journées européennes du Patrimoine sont organisées pour la 31e fois en Suisse. Initiée par le Conseil de l’Europe, cette manifestation, soutenue par l’Union européenne, se tient chaque année dans 50 pays d’Europe. L’an dernier, plus de 45’000 visiteurs y avaient participé en Suisse.

Les activités au programme sont organisées par les services d’archéologie et des monuments historiques des cantons et des villes helvétiques, par des institutions dédiées au patrimoine culturel, et également par des particuliers.