Les jours de Maduro à la tête du Venezuela sont comptés, dit Trump

Keystone-SDA

Le président américain Donald Trump "pense" que les jours de Nicolás Maduro à la présidence du Venezuela sont comptés, a-t-il indiqué sur la chaîne télévisée américaine CBS dimanche. Il a minimisé en même temps la perspective d'une guerre contre ce pays.

(Keystone-ATS) A la question de savoir si les jours de Nicolás Maduro à la présidence du Venezuela étaient comptés, «je dirais que oui. Je pense que oui», a répondu le président américain.

Les Etats-Unis vont-ils entrer en guerre avec le Venezuela?, a aussi été questionné Donald Trum: «J’en doute. Je ne pense pas».

La campagne aérienne américaine menée depuis le début septembre dans les Caraïbes contre des embarcations, présentées par Washington comme celles de trafiquants de drogue, a fait grimper les tensions régionales, en particulier avec le Venezuela. Les seize frappes connues ont fait au moins 65 morts.