La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Les jours de Maduro à la tête du Venezuela sont comptés, dit Trump

Keystone-SDA

Le président américain Donald Trump "pense" que les jours de Nicolás Maduro à la présidence du Venezuela sont comptés, a-t-il indiqué sur la chaîne télévisée américaine CBS dimanche. Il a minimisé en même temps la perspective d'une guerre contre ce pays.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) A la question de savoir si les jours de Nicolás Maduro à la présidence du Venezuela étaient comptés, «je dirais que oui. Je pense que oui», a répondu le président américain.

Les Etats-Unis vont-ils entrer en guerre avec le Venezuela?, a aussi été questionné Donald Trum: «J’en doute. Je ne pense pas».

La campagne aérienne américaine menée depuis le début septembre dans les Caraïbes contre des embarcations, présentées par Washington comme celles de trafiquants de drogue, a fait grimper les tensions régionales, en particulier avec le Venezuela. Les seize frappes connues ont fait au moins 65 morts.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision