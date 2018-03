Dans l'autre match de cette troisième et dernière journée de dimanche, les London Knights ont battu 4-1 les Barons de Munich. Samedi, les joueurs de Larry Huras avaient pris le meilleur sur les Bavarois (4-1), tandis que les Chevaliers de Londres avaient créé la surprise en dominant Slovan Bratislava (5-2). En difficultés dans le championnat de Suisse, les Zurichois ont su ressaisir pour atteindre, de manière méritée, le premier objectif de leur saison: le titre continental. Même si les clubs russes, tchèques, suédois et finlandais ont boudé cette Coupe continentale, le mérite des Lions n'en est pas moins grand, puisqu'ils ont réussi là où Lugano et Ambri, éliminés en demi-finales par Munich, ont échoué. Il est vrai qu'avec un coach comme Huras, le champion de Suisse possède un spécialiste de la Coupe d'Europe derrière la bande. Le Canadien peut en effet ajouter à son palmarès un troisième trophée européen (les deux premiers avec Ambri) en... trois ans ! Samedi, les Zurichois profitaient de leurs supériorités numériques pour faire la différence grâce à des buts d'Edgar Salis et Michel Zeiter. Entre-temps, Laurent Müller avait marqué le deuxième but d'une reprise en back-hand. Peter Jaks scellait le score en inscrivant le numéro 4 dans la cage vide. Dimanche, les héros paraissaient fatigués et n'ont jamais été en mesure d'inquiéter les Slovaques qui ont alterné le bon et le moins bon tout au long tournoi. Si les London Knights ont été la révélation de la compétition, les Allemands de Munich, qui étaient pour beaucoup l'adversaire numéro un des Zurichois, ont déçu en ne récoltant qu'un point en trois rencontres.

Les Lions de Zurich sont champion d'Europe. 14. janvier 2001 - 21:24 Après Ambri-Piotta en 1999 et 2000, les Lions de Zurich sont devenus champions d´Europe 2001. Lors de leur dernier match du tournoi final de la Coupe continentale, les Zurichois ont subi leur seule défaite du tournoi face à Slovan Bratislava (5-1). Dans l'autre match de cette troisième et dernière journée de dimanche, les London Knights ont battu 4-1 les Barons de Munich. Samedi, les joueurs de Larry Huras avaient pris le meilleur sur les Bavarois (4-1), tandis que les Chevaliers de Londres avaient créé la surprise en dominant Slovan Bratislava (5-2). En difficultés dans le championnat de Suisse, les Zurichois ont su ressaisir pour atteindre, de manière méritée, le premier objectif de leur saison: le titre continental. Même si les clubs russes, tchèques, suédois et finlandais ont boudé cette Coupe continentale, le mérite des Lions n'en est pas moins grand, puisqu'ils ont réussi là où Lugano et Ambri, éliminés en demi-finales par Munich, ont échoué. Il est vrai qu'avec un coach comme Huras, le champion de Suisse possède un spécialiste de la Coupe d'Europe derrière la bande. Le Canadien peut en effet ajouter à son palmarès un troisième trophée européen (les deux premiers avec Ambri) en... trois ans ! Samedi, les Zurichois profitaient de leurs supériorités numériques pour faire la différence grâce à des buts d'Edgar Salis et Michel Zeiter. Entre-temps, Laurent Müller avait marqué le deuxième but d'une reprise en back-hand. Peter Jaks scellait le score en inscrivant le numéro 4 dans la cage vide. Dimanche, les héros paraissaient fatigués et n'ont jamais été en mesure d'inquiéter les Slovaques qui ont alterné le bon et le moins bon tout au long tournoi. Si les London Knights ont été la révélation de la compétition, les Allemands de Munich, qui étaient pour beaucoup l'adversaire numéro un des Zurichois, ont déçu en ne récoltant qu'un point en trois rencontres.