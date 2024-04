Les mafias sont bien implantées en Suisse, dit la cheffe de fedpol

(Keystone-ATS) Une soixantaine d’enquêtes ont été ouvertes en Suisse grâce au déchiffrement en 2021 de l’application cryptée Sky ECC, indique la directrice de l’Office fédéral de la police (fedpol). Elles portent sur la cocaïne, le cannabis, les drogues de synthèse et les armes.

Quinze d’entre elles sont rattachées à fedpol, précise Nicoletta della Valle dans un entretien diffusé mercredi par la Neue Zürcher Zeitung. “Nous n’avons toutefois analysé que 20% de la grande quantité de données. Nous manquons de ressources et de temps: plus ces données sont anciennes, moins elles sont précieuses”.

Ce qu’elles montrent, c’est que les mafias sont bien implantées en Suisse, poursuit Mme della Valle. “Il s’agit de membres de la mafia des Balkans, de la mafia italienne et d’autres organisations. Elles se répartissent leurs activités criminelles”, en collaborant de plus en plus.

Des drogues sont également produites en Suisse, relève la cheffe de fedpol.