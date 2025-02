Les marchés boursiers ploient sous les nouveaux droits de douane

Keystone-SDA

Les indices boursiers dévissaient lundi mardi. Les investisseurs s'inquiètent de l'impact sur l'activité économique mondiale des nouveaux droits de douane annoncés par Donald Trump aux États-Unis contre le Canada, le Mexique et la Chine.

(Keystone-ATS) Vers 09h05, Paris perdait 1,57%, Francfort 1,66%, Londres 1,19% et Milan 1,37%. Quant à la Bouse suisse, elle voyait son indice phare SMI lâcher 1,29% vers 10h15.

« L’aversion au risque est au plus haut, après que Donald Trump a imposé des droits de douane (…), une décision qui se retournera certainement contre lui et finira en catastrophe pour tout le monde », a estimé Ipek Ozkardeskaya, analyste pour Swissquotebank. Le président américain a mis samedi à exécution sa menace de s’en prendre aux trois principaux partenaires commerciaux des États-Unis, en imposant 25% de droits de douane sur les produits provenant du Canada et du Mexique, et 10% supplémentaires à ceux déjà existants sur les produits chinois.

Les mesures doivent entrer en vigueur à compter de mardi. « Les investisseurs craignent que cette guerre commerciale ne se traduise par une nette dégradation de l’économie mondiale », a commenté John Plassard, spécialiste de l’investissement pour Mirabaud.

Donald Trump a certes annoncé qu’il allait discuter lundi matin avec le Premier ministre canadien démissionnaire Justin Trudeau ainsi qu’avec le gouvernement mexicain. Mais il a aussi estimé qu’il pourrait tout aussi bien ajouter de nouveaux droits de douanes en réponse aux représailles annoncées par Ottawa durant le week-end.

Samedi, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé 25% de droits de douane sur les produits américains, pour un total de 155 milliards de dollars canadiens (102 milliards d’euros). « Un bouleversement massif du commerce mondial se profile à l’horizon, et les répercussions pourraient frapper durement les marchés, les chaînes d’approvisionnement et la croissance mondiale », a résumé Stephen Innes, analyste de SPI Asset Management.

En Asie aussi, la nouvelle a provoqué une déflagration sur les marchés. A la Bourse de Tokyo, l’indice vedette Nikkei a terminé en chute de 2,66% à 38.520,09 points, et l’indice élargi Topix de 2,45% à 2.720,39 points. A Séoul, l’indice Kospi a dégringolé de 2,52%. Sydney a abandonné 1,79%.

En Chine, Hong Kong, seule place ouverte en raison du Nouvel an lunaire, est toutefois restée stable.

Les obligations d’Etat, actif refuge pour les investisseurs, étaient recherchées en Europe, ce qui fait baisser les taux d’intérêt. Le taux de l’emprunt allemand à dix ans, référence, atteignait 2,42%, contre 2,45% vendredi.

Le dollar bondit

Ces nouveaux droits de douane ont provoqué un bond du dollar par rapport à la plupart des autres monnaies. Le billet vert prenait ainsi vers 8H30 GMT 1,15% par rapport à l’euro à 1,0245 dollar pour un euro.

Sans surprise, les devises des pays touchés par la salve de droits de douane imposés par Donald Trump reculaient fortement. Le peso mexicain plongeait par rapport au dollars de 1,99% vers 09h30. Le dollar canadien reculait de 1,05%.