Les mesures de régulation du loup portent leurs fruits

Keystone-SDA

Les mesures de régulation du loup, en particulier les tirs préventifs, portent leurs fruits. La croissance rapide de la population du canidé a été ralentie, selon un rapport de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) publié lundi.

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(Keystone-ATS) Entre le 1er septembre 2025 et le 31 janvier 2026, l’OFEV a autorisé le tir de 115 loups. Au final 77 ont été abattus. C’était la troisième fois que les cantons pouvaient intervenir préventivement, rappelle l’OFEV dans un communiqué.

Au terme de cette période, la Suisse comptait 30 meutes vivant uniquement sur son territoire et 10 meutes transfrontalières. A la fin de la période de régulation 2024-2025, il y avait 25 meutes suisses et 11 transfrontalières, soit une meute transfrontalière de plus que l’année précédente. Bien que le nombre de meutes continue de progresser, la croissance exponentielle de la population de loups semble freinée, écrit l’OFEV.

Le rapport souligne aussi l’importance de la protection des troupeaux pour limiter les dommages. Ces derniers sont désormais proches des valeurs de 2020-2021 lorsque la Suisse comptait 10 à 15 meutes.