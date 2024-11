Les ministres latins des écoles à Lausanne pour parler du futur

Keystone-SDA

A l'occasion des 150 ans de la Conférence intercantonale de l'instruction publique de Suisse romande et du Tessin (CIIP), sept ministres en charge de la formation ont exposé jeudi à Lausanne les défis à venir pour l'école. Ils ont présenté sept axes prioritaires.

3 minutes

(Keystone-ATS) « La CIIP réaffirme sa volonté d’investir dans l’avenir de la Suisse en plaçant l’éducation au cœur de ses priorités. En collaboration avec les cantons, la CIIP s’engage à construire une école qui prépare les jeunes aux défis d’un monde en mutation, en leur offrant les compétences, les connaissances et les valeurs nécessaires pour réussir et contribuer à une société intégrative et durable », ont-ils souligné en substance au Collège lausannois de l’Elysée.

« Nous voulons une école adaptée à toutes et tous et dont nous sommes fiers (…). Une école de qualité, exigeante, innovante et adaptée aux attentes futures », a affirmé le conseiller d’Etat valaisan et président de la CIIP Christophe Darbellay. Ses collègues et lui ont exprimé toute leur « confiance et reconnaissance » aux quelque 30’000 enseignants en Suisse romande et au Tessin qui font « un travail de qualité au quotidien ».

Ils se sont engagés à des « actions fortes » pour soutenir l’ensemble du corps enseignant. La CIIP a « une vision positive de la profession », a assuré M. Darbellay. « Nous avons une école de qualité, mais ce n’est jamais gagné », a-t-il ajouté.

Citoyenneté et durabilité

Les ministres latins ont insisté sur la primauté et le renforcement des connaissances de base – lire, écrire et calculer -, tout en plaidant pour une éducation à la citoyenneté et à la durabilité afin de former des citoyens responsables et engagés. L’école inclusive et l’éducation au numérique, y compris la prévention, restent aussi des thèmes-phares, selon eux.

Parmi les autres grandes priorités, il y a la formation d’un corps enseignant hautement qualifié pour faire face aux enjeux présents et futurs, notamment par le biais du projet intercantonal Calliope et de formations continues adaptées.

Les conseillers d’Etat présents ont aussi insisté sur la création d’un « climat scolaire sain et constructif » dans les écoles, en luttant contre le harcèlement et en promouvant le bien-être de tous les acteurs de la communauté éducative.

L’engagement de la CIIP pour une école de qualité, accessible à toutes et tous et adaptée aux besoins de chaque élève, notamment en matière de soutien aux élèves à besoins éducatifs particuliers et d’intégration des élèves allophones, a également été mise en avant.

Enfin, l’accompagnement des jeunes vers une entrée réussie dans le monde professionnel, en renforçant les dispositifs de transition et en favorisant l’obtention d’une certification au secondaire II, est venu compléter ce panorama des actions et des priorités de la CIIP.