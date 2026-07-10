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Les mises en circulation de véhicules neufs redémarrent en juin

Keystone-SDA

Le nombre de nouvelles immatriculations de véhicules à moteur neufs a accéléré de 12% à un total de 36'876 en juin, après avoir calé en mai. Les seules voitures de tourisme ont progressé de 13% à 25'380.

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1 minute

(Keystone-ATS) Les motorisations thermiques ont connu un sursaut, de 1% pour l’essence et de 5% pour le diesel, modérant ainsi le recul depuis le début de l’année à 3% pour les premières et 15% pour les secondes, indique vendredi l’Office fédéral de la statistique (OFS).

Les hybrides rechargeables et les véhicules purement électriques ont conservé en juin une dynamique nettement plus vive, avec des progressions respectives de 38% et de 35%.

Camions et camionnettes ont suivi la tendance d’ensemble, s’étoffant de 14%, quand les mises en circulation de bus se sont enrobées de 5%.

Pas moins de 7050 motocycles ont été immatriculés, soit 10% de plus qu’en juin 2025.

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