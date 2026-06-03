Les Montagnes neuchâteloises célèbrent leur patrimoine horloger

Keystone-SDA

La Fondation urbanisme horloger invite le public à arpenter une nouvelle fois les rues de La Chaux-de-Fonds et du Locle (NE) à l'occasion des Journées du patrimoine mondial. L'idée consiste à découvrir ou à redécouvrir le patrimoine bâti "unique" des deux villes des Montagnes neuchâteloises.

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(Keystone-ATS) La fête de l’urbanisme horloger, qui célébrait chaque année à fin juin leur inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, s’est ralliée aux Journées du patrimoine mondial en 2025. Les 13 sites suisses concernés sont classés sous l’appellation, réunis par la faîtière World Heritage Switzerland (WHES).

Dans les Montagnes neuchâteloises, les organisateurs invitent la population à se plonger dans l’urbanisme via des balades commentées, des portes ouvertes de lieux patrimoniaux, des animations pour les enfants, des représentations théâtrales et d’une conférence. Ces activités sont en accès libre, avec une rémunération au chapeau.

Lieux rares

Le public pourra entrer dans des lieux patrimoniaux rarement ouverts: le Salon bleu de l’ancien atelier Spillmann (La Chaux-de-Fonds) avec ses décors de Style sapin, le clocher du Grand Temple et sa vue imprenable (La Chaux-de-Fonds) ou encore la Maison DuBois plus ancien comptoir horloger de l’Arc jurassien (Le Locle).

Depuis 2009, la Fondation urbanisme horloger favorise la mise en valeur et la connaissance du patrimoine du site La Chaux-de-Fonds/Le Locle, reconnu pour son «urbanisme exceptionnel», a-t-elle rappelé mercredi. Elle vient de lancer un nouveau site internet et renouvelé son identité visuelle ainsi que ses outils de communication.