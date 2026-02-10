Les mosaïques romaines d’Orbe seront mieux valorisées

Keystone-SDA

Suivant le Conseil d'Etat vaudois, le Grand Conseil souhaite mettre davantage en valeur le passé romain d'Orbe et son site archéologique de Boscéaz. Pour ce faire, il a très largement accepté la demande d'un crédit d'étude d'un million de francs, par 100 voix positives, un seul non et une abstention.

(Keystone-ATS) Ces études préliminaires visent notamment à évaluer l’état des infrastructures existantes, en vue de leur rénovation, tout en explorant la création d’un pavillon d’accueil moderne. Il est aussi prévu de voir comment améliorer l’accès au site avec des itinéraires de mobilité douce. Un autre axe concernera l’aménagement paysager et la valorisation didactique du site.

La villa de Boscéaz, construite autour de 170 avant notre ère, constitue le plus grand domaine rural connu en Suisse à l’époque romaine, selon la Fondation Pro Urba, exploitante du site. Ce dernier est particulièrement réputé pour ses neuf mosaïques, découvertes aux 19e et 20e siècles et considérées comme les plus importantes recensées au nord des Alpes.