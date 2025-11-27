Les multinationales suisses pèsent lourd dans le marché de l’emploi

Keystone-SDA

La moitié des personnes travaillant en Suisse dans un groupe sont employées par une multinationale dont l'actionnariat est majoritairement helvétique, selon l'OFS. En termes de chiffres d'affaires, les groupes étrangers sont largement devant.

(Keystone-ATS) L’année dernière, les entreprises contrôlées par des groupes représentaient 66’293 entités légales en Suisses et employaient 2’136’580 personnes, en hausse respectivement de 4,6% et de 1,0% sur un an, précise l’Office fédéral de la statistique (OFS) qui publie sa «statistique des groupes d’entreprises» (Stagre).

Les multinationales suisses ont créé davantage de postes de travail, enregistrant une hausse de 1,4%, contrairement aux homologues étrangères dont le nombre d’entités (+1,4%) et d’emplois (+0,2%) ont augmenté moins que la moyenne. Sur dix ans toutefois, la dynamique est inverse.

Les groupes d’entreprises concentrent plus de deux emplois sur cinq de l’économie marchande, notent les statisticiens fédéraux.

Les chiffres d’affaires cumulés ont fortement reculé, de près de 16%, en 2023 à 2570 milliards de francs, en raison du tassement des recettes des multinationales sous contrôle suisse (-12,9%) et celles des multinationales étrangères (-18,2%). L’OFS constate par ailleurs une forte concentration, puisque les groupes réalisant plus de 750 millions de francs de revenus – principalement étrangers – couvrent 83% du total.

Les multinationales suisses génèrent deux fois moins de chiffre d’affaires que celles sous contrôle étranger.

Par ailleurs, l’actionnariat des groupes non suisses est principalement européen, à hauteur de trois quarts de l’ensemble.