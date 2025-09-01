Les Murten Classics ont attiré près de 7000 festivaliers
Les Murten Classics ont attiré près de 7000 personnes du 10 au 31 août. Le festival d'été moratois, dédié à la musique classique, devrait boucler avec des comptes à l'équilibre pour la première année depuis le Covid.
(Keystone-ATS) La manifestation a proposé 28 concerts, une répétition-atelier et un festival talk. «Sur les 13 concerts d’orchestre, deux ont affiché complet et un autre a presque fait salle comble», ont indiqué lundi les organisateurs.
Un concert de musique de chambre, le récital de harpe, a également affiché complet. Les billets disponibles en prévente pour trois concerts de nuit d’été à Villars-les-Moines (Münchenwiler/BE) se sont aussi arrachés.
Les Murten Classics se sont terminés dimanche soir avec une représentation de gala de l’opérette «Orphée aux Enfers» de Jacques Offenbach. «Une standing ovation et des applaudissements interminables ont couronné la représentation de la Comédie Musicale de l’Opéra de Leipzig», qui a eu lieu dans la cour du château, ont précisé les organisateurs.
Concerts déplacés à l’intérieur
Avec près de 7000 visiteurs, le nombre de spectateurs a légèrement dépassé celui de l’an dernier. La vente de billets a atteint l’objectif budgétaire, de sorte que les organisateurs espèrent clôturer leurs comptes à l’équilibre.
«Le nombre de visiteurs aurait sans doute été encore plus élevé si, après une première semaine estivale fantastique, l’automne n’avait pas fait son apparition», peut-on lire dans le communiqué. Alors que tous les concerts en plein air ont pu avoir lieu à l’extérieur pendant la première semaine du festival, cinq concerts d’orchestre et un concert nuit d’été ont par la suite dû être déplacés à l’intérieur.