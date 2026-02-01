La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Les négociations reprendront mercredi à Abou Dhabi, dit Zelensky

Keystone-SDA

Les négociations directes entre Kiev, Moscou et Washington pour tenter de trouver une issue à la guerre en Ukraine reprendront mercredi à Abou Dhabi, et non ce dimanche comme prévu initialement, a annoncé le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le premier cycle de ces pourparlers aux Emirats arabes unis avait eu lieu les 23 et 24 janvier, sans aboutir à une percée diplomatique. Leur deuxième volet était censé avoir lieu le 1er février.

Mais Volodymyr Zelensky a finalement affirmé dimanche que les «prochaines rencontres trilatérales» auront lieu les 4 et 5 février à Abou Dhabi.

Pour l’heure, Moscou et Washington n’ont pas confirmé ce nouveau rendez-vous.

Le dirigeant ukrainien n’a pas donné de raison à ce report, mais il avait déclaré jeudi que le lieu et la date de la réunion pourraient changer du fait des tensions actuelles entre Téhéran et Washington.

