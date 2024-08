Les nouvelles mises en circulation reculent encore en juillet

(Keystone-ATS) Le nombre de nouvelles mises en circulation de véhicules routiers a encore reculé en juillet, en rythme annuel. Toutes les catégories de voitures de tourisme affichent un repli, hormis les hybrides, en nette progression.

Au total, 27’321 véhicules routiers à moteur ont été mis en circulation en Suisse en juillet, un nombre inférieur de 1% à celui enregistré au même mois de l’an dernier, écrit l’Office fédéral de la statistique (OFS) jeudi dans un communiqué.

Principal groupe de véhicules, les voitures de tourisme inscrivent une baisse de 2%, particulièrement marquée pour les catégories essence (-17%), hybride rechargeable (-14%) et diesel (-9%). Les voitures électriques enregistrent elles aussi un nouveau repli de 6%. En revanche, les hybrides ont toujours la cote, affichant une nette progression de 29%.

Dans les autres groupes, les véhicules de transport de personnes et de choses inscrivent une hausse, respectivement de 5 et 11%, tout comme les véhicules industriels (+7%) et les remorques (+11%). Sont ressortis en baisse, en revanche, les véhicules agricoles (-17%) et les motocycles (-2%).

De janvier à juillet, le nombre de nouvelles mises en circulation est demeuré inchangé par rapport à la même période de 2023, à 206’985 unités.