Les nuitées dans l’hôtellerie suisse ont fléchi en novembre

Keystone-SDA

La baisse de fréquentation dans l'hôtellerie suisse s'est confirmée en novembre. Les nuitées ont reculé de 0,5% sur un an, selon la deuxième estimation de l'OFS dévoilée lundi. La première évaluation, il y a une semaine, avait fait état d'un recul de 0,9%.

(Keystone-ATS) Le nombre de visiteurs suisses a diminué de 0,8%, tandis que celui des hôtes étrangers s’est rétracté de 0,1%, selon l’Office fédéral de la statistique (OFS). En octobre, les nuitées hôtelières avaient enregistré une augmentation de 4,0% en glissement annuel, poursuivant leur progression entamée en mars. Il s’agit du premier repli affiché depuis février.

Ventilées selon l’origine des visiteurs, le tableau apparaît plus contrasté. Alors que le nombre de voyageurs en provenance du Royaume-Uni a nettement augmenté (+7,2%), ceux venus des États-Unis (+2,4%) et des pays du Golfe (+1,8%) ont également été plus nombreux. En revanche, le nombre d’hôtes chinois a diminué, leurs nuitées se contractant de 2,8%.

L’hôtellerie suisse a également souffert d’une baisse de fréquentation des voyageurs européens. Ceux venus d’Allemagne ont généré des nuitées en recul de 1,6%. Celles des Français se sont tassées de 4,5% et de 7,7% pour les Italiens.

Les chiffres définitifs et absolus de janvier à novembre seront publiés le 15 janvier 2026. Les premières données pour l’ensemble de l’année 2025 seront dévoilées le 26 janvier.