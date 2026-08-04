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Les nuitées hôtelières se rétractent en juin

Keystone-SDA

Le nombre de nuitées dans les hôtels helvétiques a reculé en juin, indique mardi l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans une deuxième estimation.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Ce sont 4,1 millions de nuitées qui ont été enregistrées pour le mois sous revue, ce qui correspond à une baisse de 2,2% ou de 93’000 nuitées par rapport à la même période de l’année précédente.

Les visiteurs étrangers ont comptabilisé 2,2 millions de nuitées, soit une diminution de 4,4% ou de 101’000 nuitées sur un an. Les hôtes indigènes ont eux généré 1,9 million de nuitées, soit une hausse de 0,4% ou de 7700 nuitées, détaille l’OFS dans un communiqué.

De janvier à fin juin, l’hôtellerie suisse a enregistré 20,3 millions de nuitées, ce qui correspond à une baisse de 0,7% ou de 143’000 nuitées par rapport à la même période de l’année précédente. Les étrangers ont été à l’origine de 10,2 millions de nuitées (-2,0%/-212 000), quand les indigènes en ont engendré 10,1 millions (+0,7%/+69’000).

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