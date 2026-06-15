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Les nuitées hôtelières toujours en repli en mai

Keystone-SDA

En mai, l'hôtellerie suisse était toujours à la peine, selon les chiffres de l'OFS. Le nombre de nuitées a continué de diminuer, et même davantage qu'en avril.

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(Keystone-ATS) Le nombre de nuitées dans l’hôtellerie suisse a baissé de 1,2% sur un an en mai, relève lundi l’Office fédéral de la statistique (OFS) dans sa première estimation. Le recul s’inscrivait à 0,6% en avril.

Le nombre de touristes étrangers a davantage diminué que celui des hôtes indigènes. Le fléchissement s’est ainsi affiché à 0,5% pour les Suisses et à 1,8% pour les étrangers.

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