Les observatoires suisses ouvrent leurs portes

Keystone-SDA

2 minutes

(Keystone-ATS) Plusieurs observatoires de Suisse ouvrent samedi leurs portes à l’occasion de la Journée de l’astronomie. Les amateurs ont déjà eu l’occasion de vivre quelques moments forts cette année avec les aurores boréales, les pleines lunes et, récemment, la comète Tsuchinshan.

« L’intérêt pour l’astronomie et l’astronautique est toujours aussi grand au sein de la population », explique à Keystone-ATS le président de la Société d’astronomie suisse (SAS) Marc Eichenberger. Le besoin de décrypter les observations et les événements dans le ciel est également bien présent.

M. Eichenberger est actif depuis 30 ans au sein de la Société d’astronomie de Lucerne. Par beau temps, une journée de l’astronomie attire 200 à 300 visiteurs de tous âges.

Le passage, la semaine dernière, de la comète Tsuchinshan à proximité de la Terre a attiré de nombreux curieux. Les aurores boréales, régulières cette année en raison de la forte activité solaire, ont été un autre point fort. Mais sinon, le ciel astronomique est plutôt calme, souligne M. Eichenberger.

Eclipses de soleil

L’univers de l’astronomie professionnelle reste lui passionnant grâce aux observations des télescopes spatiaux et des grands télescopes ainsi qu’à l’astronautique et à ses satellites de recherche. Entre 2025 et 2028, plusieurs éclipses partielles, annulaires et totales de soleil sont prévues. En Europe, elles seront principalement visibles depuis l’Espagne.

La première Journée suisse de l’astronomie s’est déroulée le 17 septembre 1988. Cette année-là, la SAS fêtait son 50e anniversaire. Par cette journée, la SAS entendait rapprocher le public de l’astronomie.

La SAS est l’association faîtière des astronomes amateurs suisses. Il regroupe 25 observatoires et quatre planétariums. Vingt-deux observatoires n’en font pas partie.