Les pédiatres suisses exigent des écoles un changement de mentalité

Keystone-SDA

Selon le président de l'association professionnelle des pédiatres suisses, Marc Sidler, la demande de certificats médicaux a fortement augmenté. Dans une interview accordée à Tamedia, il a appelé les écoles, les jardins d'enfants et les crèches à changer de mentalité.

2 minutes

(Keystone-ATS) Les écoles et les crèches exigent des certificats médicaux et des dispenses pour les enfants: «Cela va jusqu’à la dispense pour le cours de natation chez le petit enfant», a déclaré Marc Sidler dans l’interview publiée vendredi. Il a ajouté: «A mon avis, cela devrait être laissé à l’appréciation des parents». Des entreprises formatrices exigent également des apprentis un certificat médical dès le premier jour de maladie.

La charge de travail supplémentaire qui en résulte est l’une des raisons de la pénurie de médecins. Dans l’interview, M. Sidler a pris la défense des parents. Les causes de la pénurie sont multiples, a déclaré le président de l’association. Même si certains parents se rendent au cabinet médical pour des bagatelles, la pénurie de médecins n’est pas seulement liée à l’augmentation des consultations pour cette raison.

«Selon moi, les parents ont moins de patience qu’avant, mais cela est aussi dû au fait que beaucoup d’entre eux manquent de réseau social», a déclaré Sidler. Autrefois, l’entraide au sein de la famille prévalait. Aujourd’hui, les parents dépendent souvent de la guérison la plus rapide possible de leur enfant, car ils ne sont pas libérés par leur employeur. «Une grippe ou un rhume prend du temps», a déclaré le spécialiste en médecine pédiatrique.

Selon l’Association des médecins de famille et de l’enfance Suisse (MFE), la pénurie de spécialistes va s’aggraver de manière drastique dans les années à venir. Une étude de l’Université de Bâle a fait le point sur la situation.

Les médecins de famille actifs sont vieillissants, leur temps de travail diminue et le contact avec les patients recule en raison d’une charge administrative accrue, a fait savoir la MFE à l’occasion de la publication de l’étude en octobre. Il y a un fort besoin de remplacement et aujourd’hui déjà, la pénurie est généralisée.