Les passionnés du vélo d’aventure à nouveau réunis à Neuchâtel

Keystone-SDA

Partager

Pedaleo, le festival européen du "bikepacking" et de l’ultracyclisme, revient à Neuchâtel du 7 au 9 août, après une première édition en 2025. La manifestation réunira curieux et passionnés à la plage des Falaises, dédiée à la célébration de la petite reine et de l'aventure.

2 minutes

(Keystone-ATS) Des sorties à vélo, des conférences, des ateliers, une exposition de matériel, des concerts et des projections de cinéma en plein air figurent au menu de l’événement international, ont fait savoir récemment les organisateurs. Les festivaliers pourront aussi camper sur le site, au Nid-du-Crô.

Parmi les nombreuses personnalités qui viendront parler de leur expérience aux participants, le Fribourgeois Adrien Liechti racontera sa traversée de l’Afrique du nord au sud sans assistance. Un exploit réalisé entre janvier et avril, avec à la clé un parcours de plus de 17’000 kilomètres en moins de 100 jours: une première.

De toute l’Europe

Sera aussi présente Carlotta Schumacher, qui a parcouru 30’000 km à vélo en 2025. L’athlète allemande de Tübingen constitue l’un des visages émergents de la scène mondiale de l’ultracyclisme et du bikepacking. Le Français Sofiane Sehili, considéré comme l’une des plus grandes références mondiales, est également annoncé.

Comme l’an dernier, pour la première édition, l’assistance viendra de toute l’Europe. Des itinéraires à télécharger sont proposés au départ de Paris, Milan, Fribourg-en-Brisgau (D) et St-Gall. L’idée vise à célébrer, trois jours durant, une «atmosphère unique autour de la liberté à deux roues».

La manifestation avait attiré quelque 500 participants en 2025. L’ultracyclisme consiste en des épreuves de très longues distances. Le bikepacking est lui une forme de cyclotourisme «minimaliste», sans esprit de compétition. La pratique se distingue du cyclotourisme «traditionnel» par l’utilisation de sacoches.