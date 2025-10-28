Les personnes à l’aide sociale craignent pour leur logement

Keystone-SDA

Le maintien du logement devient un défi croissant pour les personnes à l’aide sociale en Suisse. Si le nombre de bénéficiaires reste globalement stable dans les grandes villes, la crise du logement rend leur situation toujours plus précaire.

1 minute

(Keystone-ATS) C’est ce que révèle le rapport de l’Initiative des villes pour la politique sociale, publié mardi avec une étude inédite sur le thème du logement et de l’aide sociale. Les taux d’aide sociale se sont maintenus en 2024 dans la plupart des 14 villes suisses analysées. Mais le marché du logement pèse sur les ménages précarisés.

La pénurie de logements abordables et sociaux s’aggrave, touchant de plein fouet les personnes dépendantes de l’aide sociale. Ces difficultés ont des répercussions sur l’emploi, la scolarisation des enfants et la vie sociale.

Pour tenter d’enrayer cette spirale, plusieurs services sociaux ont mis en place des dispositifs spécifiques, comme l’adaptation des barèmes de loyers pris en charge ou des aides financières ponctuelles.