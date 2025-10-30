Les perspectives économiques s’éclaircissent, selon le KOF

Keystone-SDA

Les perspectives économiques de la Suisse continuent de s'améliorer en octobre, selon le baromètre conjoncturel de l'institut KOF. Si les attentes s'améliorent dans l'ensemble, des divergences apparaissent en fonction des secteurs.

2 minutes

(Keystone-ATS) Après avoir chuté en août en raison de l’introduction de droits de douane de 39% sur les importations helvétiques aux Etats-Unis, le baromètre du KOF est remonté en septembre et octobre. Pendant le mois sous revue, cet indicateur avancé des perspectives conjoncturelles, s’est établi à 101,3 points, en hausse de 3,3 points comparé au mois précédent.

Il dépasse ainsi les prévisions des économistes interrogés par l’agence AWP, qui le plafonnaient à 99,0 points.

Dans l’ensemble, «les perspectives de la conjoncture Suisse s’améliorent», ont constaté les experts du KOF. Alors que l’activité manufacturière, le secteur financier, les assureurs et le secteur des services affichent de meilleures attentes, la demande des consommateurs semble par contre marquer le pas.

Un autre baromètre de l’économie suisse, celui publié par UBS et l’institut CFA, avait également fait état d’un rebond marqué, les risques ayant décru notamment en termes d’exportations. Cet indice a rebondi de 38,7 points, s’établissant à -7,7 points en octobre, après deux mois de forte négativité. Cette reprise est l’une des plus marquées de l’histoire de cet indicateur, avaient assuré les auteurs de l’étude, juste après ceux intervenus lors de la crise financière de 2008 et de la pandémie de Covid.