Les PME se serrent les coudes

Une entreprise moyenne typique comme on en rencontre tant en Suisse. (Thommen AG)

La cinquième édition du Swiss Economic Forum débute jeudi à Thoune. Ce rendez-vous des PME est placé sous le thème de la confiance et de la croissance.

Elles réclament de bonnes conditions-cadre pour pouvoir retrouver le sens de l'innovation.

En Suisse, 99% des entreprises emploient moins de 250 collaborateurs. Et dans cette nébuleuse de Petites et moyennes entreprises (PME), les plus petites dominent nettement, puisque 88% de toutes les entreprises helvétiques sont des structures de moins de 10 personnes.



Ainsi, les deux tiers des actifs travaillent dans une des 300'000 PME du pays, qui constituent la véritable épine dorsale de son économie.

Lieu de rencontres

«Le Forum est à la fois l'occasion de dresser l'état des lieux et d'envisager les perspectives d'avenir», explique Stefan Linder, directeur de la manifestation.



Le Forum de Thoune est donc avant tout un lieu de rencontres et d'échanges. Les quelque 1000 participants annoncés y débattront notamment des conditions-cadre dont ont besoin les PME.



En outre, il décernera cette année encore le «Swiss Economic Award», destiné à récompenser un ou une jeune entrepreneur(-euse) pour une réalisation particulièrement remarquable.



Confiance et croissance

C'est à l'ancien président de la Confédération Adolf Ogi que revient l'honneur d'ouvrir les feux de cette rencontre. Son discours est suivi par ceux du ministre de l'économie Joseph Deiss, ainsi que de certains patrons de grandes entreprises, comme Jürgen Dormann d'ABB ou André Dosé de Swiss.



Les mots d'ordre du Forum - confiance et croissance - sont pratiquement les mêmes que ceux choisis pour le World Economic Forum de Davos au début de l'année.



Manifestement, la perte de confiance et le marasme économique sont les thèmes dominants de cette année. Et selon une enquête de l'UBS réalisée en avril, les PME sont particulièrement touchées par la crise actuelle.



«Malgré la crise de confiance et la morosité, nous ne voulons pas sombrer dans la léthargie, affirme Stefan Linder. Nous cherchons plutôt de nouvelles impulsions.»

Programme en dix points

Joseph Deiss n'est pas insensible au problème. A Thoune, il présentera son programme en dix points pour relancer l'économie. Un document qui fait la part belle aux PME et aux jeunes entreprises.



Au moyen de mesures ciblées, le ministre de l'économie entend améliorer les conditions-cadre et faire tomber quelques barrières administratives.



A titre d'exemple, Joseph Deiss rappelle qu'au seul niveau fédéral, il existe près de 300 formulaires différents que les PME peuvent avoir à remplir un jour ou l'autre.

Argent trop cher

En outre, nombre de PME se plaignent des conditions restrictives auxquelles les banques les soumettent lorsqu'il s'agit de leur accorder des crédits. Lesquels sont frappés de taux d'intérêt plus élevés que ceux consentis aux grandes entreprises.



Selon Pierre Triponez, directeur de l'Union suisse des arts et métiers, il devient de plus en plus difficile pour les PME d'accéder au crédit.



Déclaration confirmée par le récent sondage de l'UBS. Il montre en effet que pour la première fois en six ans, les investissements des PME sont à la baisse.



swissinfo, Elvira Wiegers

(traduction, Marc-André Miserez)

Faits 99% des entreprises suisses sont des PME et 88% ont moins de dix employés

En Suisse, les deux tiers des actifs (soit 2,6 millions de personnes) travaillent dans une PME

La plus grande partie des 300 000 PME suisses sont des entreprises de services

(chiffres 2001) Fin de l'infobox

