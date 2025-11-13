Les policiers japonais désormais autorisés à tirer sur des ours

Les policiers japonais sont autorisés depuis jeudi à abattre des ours. Le pays a assoupli ses règles draconiennes sur les armes à feu, afin d'endiguer une série d'attaques mortelles.

(Keystone-ATS) Treize morts – plus du double de l’an dernier et un record depuis l’établissement de statistiques – et plus de 100 blessés ont été recensés dans des attaques d’ours depuis début avril au Japon. Des incidents sont rapportés presque quotidiennement par la presse, qui évoque des plantigrades errant dans des zones résidentielles, entrant dans des maisons, dévastant des supermarchés ou s’approchant d’écoles.

Les départements d’Akita et Iwate (nord-est), où la plupart des attaques ont eu lieu, ont organisé jeudi des cérémonies pour accueillir les policiers antiémeutes qui seront déployés dans la région armés de fusils.

Des responsables locaux ont confirmé à l’AFP que la modification des règles sur les armes à feu prenait effet ce jeudi. Les pistolets habituellement portés par les policiers n’étaient pas réputés assez puissants pour tuer un ours.

L’armée a également été déployée depuis la semaine dernière dans les deux départements du nord-est, mais les soldats ne sont pas armés. Équipés de sprays anti-ours, bâtons, boucliers, lunettes de protection, gilets pare-balles et lance-filets, ils aideront à transporter des pièges à ours, des chasseurs et des animaux capturés.

L’ambassade des Etats-Unis à Tokyo a posté mercredi sur son site «une alerte concernant la faune sauvage», pour enjoindre à ses ressortissants d’éviter de randonner seuls dans les zones où des ours ont été aperçus, ou bien de ne pas s’y rendre. Le gouvernement britannique a également appelé les voyageurs à éviter de marcher seuls dans les régions fréquentées par les ours.

Une pénurie de nourriture a poussé cette année certains ours, dont la population est en pleine expansion dans l’archipel, à s’aventurer dans les villes.