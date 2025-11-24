Les Ponts-de-Martel: tourbière du Marais-Rouge revitalisée

Keystone-SDA

La tourbière du Marais-Rouge, aux Ponts-de-Martel (NE), qui est inscrite à l'inventaire fédéral des hauts-marais et marais de transition d’importance nationale, a été revitalisée. La construction de deux palissades en bois et de deux digues en argile a notamment permis de remettre en eau une surface de 2,1 hectares.

1 minute

(Keystone-ATS) «Cette revitalisation du marais est le fruit d’un partenariat entre le Département du développement territorial et de l’environnement et la Banque cantonale neuchâteloise (BCN)», ont indiqué lundi les deux partenaires. L’établissement bancaire a apporté «un soutien significatif pour la réalisation des travaux», peut-on lire dans le communiqué. Le montant de l’aide n’a pas été chiffré.

Du 2 octobre au 14 novembre, le secteur sud du marais a fait l’objet de travaux de revitalisation. Ces derniers ont été effectués sur des terrains appartenant à l’État de Neuchâtel et à la fondation du Musée de la Tourbière, à proximité du sentier de la tourbière.

«L’objectif de cette réalisation commune consiste à revitaliser les milieux humides afin de favoriser la biodiversité et de restaurer l’équilibre hydrique de la tourbière en remettant en eau la masse de tourbe. Les émissions de CO2 liées au drainage et à l’assèchement de la tourbe seront ainsi bloquées et à terme, avec la colonisation du milieu par les sphaignes, la fonction de puits de carbone sera restaurée», peut-on lire dans le communiqué.