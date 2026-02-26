Les pourparlers Iran/Etats-Unis ont repris à Genève

Début d'un nouveau cycle de négociations entre l'Iran et les États-Unis à Genève Keystone-SDA

Iraniens et Américains sont à nouveau en dialogue indirect dans la résidence de Cologny (GE) de l'ambassadeur omanais à l'ONU à Genève. Après une pause de près de cinq heures, les pourparlers ont repris en début de soirée. Washington montre les muscles.

(Keystone-ATS) Les délégations sont revenues un peu plus tard que prévu. Les pourparlers ont repris vers 18h00, ont précisé des sources convergentes iraniennes.

Le chef de la diplomatie Abbas Araghchi et les émissaires américains Jared Kushner et Steve Witkoff ont fait le point dans ce dialogue indirect sur les propositions iraniennes sur le nucléaire. Selon des sources citées par le Wall Street Journal, Washington a exigé la fermeture des sites nucléaires de Fordo, Natanz et Ispahan, laissant le réacteur de Téhéran pour du nucléaire civil.

Les Etats-Unis demandent toujours la fin de l’enrichissement de l’uranium iranien et la livraison de leur stock actuel. Là où Téhéran aurait mis sur la table un moratoire et un déplacement partiel de ses capacités.

L’Iran répète ne pas vouloir l’arme nucléaire et cherche à obtenir une levée des sanctions. De son côté, le président américain Donald Trump menace de frappes limitées sur ce pays. Ce à quoi Téhéran a répondu par des exercices militaires.

Le facilitateur omanais, le ministre des Affaires étrangères Badr al-Busaidi, a parlé «d’idées positives». Les deux parties ont fait une pause, alors que les Américains sont revenus à Genève pour une rencontre avec une délégation ukrainienne. «Nous espérons obtenir davantage d’avancées», affirme le ministre.