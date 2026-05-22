Les primates s’invitent à Neuchâtel entre l’art et les sciences

Keystone-SDA

La Ville de Neuchâtel met les grands singes à l'honneur. Un parcours ponctué de sculptures animalières et une exposition au Muséum d’histoire naturelle mettent ces primates à l’honneur jusqu'au 20 septembre.

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(Keystone-ATS) Le sculpteur italien Davide Rivalta réinvestit le chef-lieu avec ses sculptures animalières qui invitent le public à s’interroger sur l’individualisation des êtres vivants et sur les liens qu’entretient l’homo sapiens avec les primates, souligne vendredi la Ville de Neuchâtel.

En 2018, l’artiste avait déjà installé une vingtaine de sculptures d’animaux dans l’espace public neuchâtelois. Sur l’initiative de la galerie Ap’Art à Colombier, Davide Rivalta a été approché pour une nouvelle installation. Une dizaine de sculptures de gorilles ou de chimpanzés sont installées dans l’espace public. L’artiste réalise des sculptures d’individus qu’il a observés en captivité.

En parallèle avec l’exposition en plein air, le Muséum d’histoire naturelle propose des perspectives sur les dernières recherches scientifiques menées par l’Université de Neuchâtel. Le laboratoire de cognition comparée conduit depuis plus de 20 ans des travaux afin de comprendre comment les grands singes perçoivent le monde qui les entoure.