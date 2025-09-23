Les primes maladie augmenteront de 4,4% en moyenne

La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Suisses de l'étranger
Les Suisses doivent s'attendre à une hausse des primes d'assurance-maladie de 4,4% en moyenne pour 2026. L'an prochain, la prime mensuelle moyenne s'élèvera à 393,30 francs, indique mardi l'Office fédéral de la santé publique (OFSP).

(Keystone-ATS) La prime des adultes augmentera de 18,50 francs (+4,1%) à 465,30 francs, celle des jeunes adultes augmentera de 13,30 francs (+4,2%) à 326,30 francs et celle des enfants enregistrera une hausse de 5,70 francs (+4,9%) pour atteindre 122,50 francs.

Avec une hausse de 7,1% de la prime moyenne, le Tessin est de loin le canton le plus touché de Suisse. Le Valais enregistre une hausse de 5,9%. L’augmentation sera de 5,3% dans le Jura et de 4,9% dans le canton de Vaud. Berne (+3,9%), Fribourg (+3,4%) et Genève (+3,0%) s’en sortent mieux en comparaison nationale.

De leur côté, les assurés zougois peuvent avoir le sourire: leur canton va compter sur une spectaculaire baisse de -14,7% pour la prime moyenne d’un adulte.

Hausse des coûts de la santé

Selon l’OFSP, l’augmentation des primes d’assurance-maladie est une conséquence directe de la hausse des coûts de la santé. En effet, dans chaque canton, les primes doivent couvrir les coûts prévus pour chaque assuré. A la fin juin, les coûts avaient augmenté de 4,6% par rapport à 2024.

Plusieurs raisons expliquent cette hausse des coûts de la santé. L’OFSP cite par exemple l’allongement de l’espérance de vie et les progrès médicaux, qui se traduisent par de nouvelles possibilités ainsi que des traitements des médicaments certes novateurs, mais chers.

Une augmentation de la demande de prestations médicales par habitant est également observée. Les tarifs des prestations sont également en hausse, dans le secteur ambulatoire comme dans le stationnaire.

L’OFSP reconnait que les primes d’assurance-maladie pèsent financièrement sur de nombreuses personnes. Tous les acteurs impliqués doivent donc continuer de s’engager en permanence pour maîtriser la hausse des coûts, note l’office.

