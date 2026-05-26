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Les primes risquent d’augmenter d’environ 5% à l’automne

Keystone-SDA

Les primes pourraient augmenter de 5% à l'automne, au vu de la hausse des coûts. Celle-ci est toujours réelle en 2026, selon l'Office fédéral de la santé publique (OFSP).

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(Keystone-ATS) En 2026, les primes ne couvrent pas totalement les coûts, a indiqué Philipp Muri, responsable de la division Surveillance de l’assurance de l’OFSP, mardi devant la presse. On peut donc s’attendre à un effet de rattrapage sur les primes.

«En général, les primes augmentent au même rythme que les coûts», a-t-il ajouté. Les assureurs tablent actuellement sur une hausse des coûts de près de 5% pour l’année 2026.

Au premier trimestre, elle était de 2,9% environ. Les prestations brutes ont augmenté dans tous les groupes de coûts.

Les experts ont insisté sur l’importance de la gestion des coûts. «Cette tâche reste permanente», a déclaré Kristian Schneider, directeur adjoint de l’OFSP.

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