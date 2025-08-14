Les prix à la production et à l’importation se tassent en juillet

La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Keystone-SDA

Indicateur avancé de l'inflation, l'indice des prix à la production et à l'importation (PPI) a poursuivi son recul en juillet, pour le troisième mois consécutif. Montres et dispositifs médicaux notamment sont devenus plus abordables, au contraire des hydrocarbures.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) L’indicateur calculé par l’Office fédéral de la statistique a baissé de 0,2% en glissement mensuel, pour s’établir désormais à 106,2 points, selon un compte-rendu périodique diffusé jeudi.

Le renchérissement des hydrocarbures explique en bonne partie le modeste rebond de 0,1% du sous-indice des prix à l’importation, calculé hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au moment du passage en douane. Le sous-indice des prix des biens locaux à la sortie d’usine s’est amenuisé de 0,3%.

Sur un an, le niveau des prix de l’offre totale des produits toutes origines confondues a baissé de 0,9%.

Publié début août déjà, l’indice des prix à la consommation n’avait guère bougé sur un mois en juillet, indiquant une inflation inchangée sur un an de 0,2%. Les loyers, principal poste de dépense d’une majorité de Suisses et qui n’entrent ni dans les prix à la production ni dans ceux à l’importation, ont augmenté de 2,6% sur un an, maintenant le rythme déjà observé en juin.

