Les prix proposés pour les appartements en copropriété bondissent

Keystone-SDA

Acheter un bien immobilier coûte de plus en plus cher en Suisse. Les prix affichés dans les annonces de ventes immobilières pour les appartements ont bondi de 4,2% en 2025. Pour les maisons individuelles, la progression atteint 2,6% sur un an.

2 minutes

(Keystone-ATS) Le nombre d’annonces en circulation pour les maisons individuelles a sensiblement progressé, en particulier en raison de l’arrivée sur le marché de nombreux objets de l’immobilier ancien, selon une analyse d’Immoscout24 et du CIFI publiée mercredi.

Pour les appartements, les volumes sont restés par contre stables. Les appartements en propriété par étage pèsent pour environ deux tiers des annonces publiées sur la plateforme.

Les faibles taux d’intérêt et les allégements fiscaux en perspective pour les propriétaires suite à la décision d’abolir l’impôt sur la valeur locative lors de la votation populaire de septembre 2025 ont renforcé l’attractivité de l’achat d’un bien immobilier. Dans un contexte d’incertitudes géopolitiques et économiques, la propriété d’un logement en Suisse s’affiche également comme une réserve de valeur.

D’importantes différences régionales sont constatées. Ainsi à Zurich et dans la Suisse centrale, les prix affichés dans les annonces de vente d’appartements ont bondi l’année dernière, de respectivement 4,2% et 9,5% sur un an. Ils dépassent la moyenne nationale de l’ordre de 20 à 30%. A l’inverse, au Tessin et sur le plateau, le niveau des prix a connu une croissance beaucoup plus modérée avec respectivement 0,3% et 1,4% et se présente inférieur de 10 à 25% à la moyenne du pays. La région lémanique a enregistré une hausse de 3,3% des prix proposés sur un an.

En 2025, les vendeurs de biens immobiliers ont continué à trouver des acheteurs dotés du pouvoir d’achat adéquat, ce qui a permis d’augmenter les prix de vente dans de nombreuses régions. Cependant, les biens immobiliers n’ont pas tous pu être vendus plus cher sans difficulté: au Tessin, les prix de vente ont dû être revus à la baisse, et en dehors des grands centres urbains et des agglomérations, il a fallu faire preuve d’un peu plus de patience pour vendre, selon le communiqué.

En moyenne, les prix de l’immobilier s’établissent à 7940,5 francs le mètre carré pour les maisons individuelles et à 9290,6 francs le mètre carré pour les appartements.